Manu Gonzalez è stato il più veloce nelle pre-qualifiche del Qatar davanti a Canet e Holgado, direttamente al Q2 anche Dixon, leader del Mondiale. Venerdì da dimenticare per Arbolino e Vietti, 25° e 26°. Sabato le qualifiche dalle 17.40, domenica la gara di Moto2 alle 17.15: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

