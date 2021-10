Il team Sky VR46 ha voluto omaggiare Rossi in occasione della sua ultima gara in Italia. Nel GP Emilia Romagna i piloti Marini, Bezzecchi e Vietti correranno con una livrea speciale giallo fluo dedicata a Valentino, con la scritta "Grazie Vale". Pablo Nieto, team Manager Sky VR46 : "Mi viene la pelle d'oca vedendo questa livra, Valentino merita questo e molto altro, ha fatto tantissimo per noi e vogliamo provare a ringraziarlo con questo omaggio"

