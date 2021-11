Moto2 e Moto3, l'ora della verità è vicina

In MotoGP Quartararo ha conquistato aritmeticamente il titolo a Misano il 24 ottobre, mentre nelle altre classi del Motomondiale i duelli per il titolo continuano. In Moto2 duello infinito tra Gardner e Fernandez, che insegue staccato di 18 punti. In Moto3 Foggia, autore di una grande rimonta da metà stagione in avanti, è a 21 punti dal leader Acosta. Spettacolo garantito questo weekend nel GP dell'Algarve, che potete seguire live su Sky

