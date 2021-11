Il 17 aprile 2021 Martin è protagonista di una brutta caduta alla curva 7 di Portimao. Subisce una frattura al malleolo destro e una frattura al pollice della mano destra, è costretto a operarsi. Sette mesi dopo il pilota Pramac torna sulla pista portoghese: "Sono entrato in panico quando ho pensato che sarei dovuto tornare a Portimao. Ricordo quell’infortunio, questa volta non rischierò. Voglio pensare solo a divertirmi. Dopo quella caduta, per poco non mi sono ritirato"

LA CADUTA DI MARTIN - LA CONFERENZA LIVE