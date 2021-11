Portimao, c'è Bagnaia in pole: gara alle 14 LIVE

Quartararo è già diventato campione del mondo, ma ci sono ancora tante sfide aperte, come il duello tra Bastianini e Martin per il titolo di rookie dell'anno o il Mondiale costruttori che la Ducati vuole difendere. E proprio la Rossa avrà due moto davanti a tutti a Portimao, con Miller e il poleman Bagnaia. La gara scatta alle 14, in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). In Moto3 Binder centra Foggia all'ultimo giro: con questa caduta, Acosta diventa campione del mondo con una gara di anticipo