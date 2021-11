GP Portimao: Bagnaia, Morbidelli e Marini in Q2

Bagnaia è il più veloce nelle Libere 3 di Portimao con 1:39.202, tempo che gli consente di chiudere in testa nella combinata. Alle sue spalle c’è il campione del mondo Quartararo a un millesimo di distanza. Altri due italiani in Q2: un ritrovato Morbidelli (6°) e un sorprendente Marini (9°). I risultati degli altri italiani nella combinata: 14° Bastianini, 17° Petrucci, 19° Rossi, 22° Dovizioso. Libere 4 alle 14:30, qualifiche alle 15:10, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

PORTIMAO, LA GUIDA TV