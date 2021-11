L'australiano ospite speciale a Portimao: "Questo paddock è molto diverso rispetto a quando correvo io, soprattutto per l’assenza dei tifosi. La rivalità con Rossi ci ha aiutato, ha spronato entrambi a dare il massimo. La Ducati ha le capacità per vincere il Mondiale piloti, ha solo bisogno di rendere la moto un po' più facile da gestire in alcuni circuiti. Bagnaia ha fatto un lavoro incredibile, diventa sempre più forte. Sono un grande fan di Bezzecchi, ha un bel talento nel gestire la moto"

