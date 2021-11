Succede di tutto nel GP di Algarve: Foggia cade all'ultimo giro quando era in lotta per la vittoria, centrato in pieno da Binder. Lo spagnolo Acosta vince la gara e si laurea campione del mondo in Moto3. Sul podio anche Migno e Antonelli

Acosta campione del mondo. Meritato certo, ma non doveva finire così il duello con Foggia. Ci si è messo di mezzo Binder, all’ultimo giro, centrando il romano e vanificando la gara perfetta di Dennis che ha cercato di dominare e controllare Acosta fino all’ultimo. Lo spagnolo ha dato tutto, ha aspettato, ha attaccato, ha subito e all’inizio del giro conclusivo che prometteva un confronto emozionante con Foggia, ha staccato alla morte, superando il romano. Ma all’improvviso Binder che seguiva incollato ai due (in sella a una Honda, stessa moto di Foggia…), ha provato a sua volta a infilarsi nello spiraglio creato dal sorpasso di Acosta. La gara di Dennis è finita lì, insieme alle speranze di tenere aperto il titolo. Non doveva finire così, l’intemperanza del sudafricano (che l’anno prossimo salirà in Motogp, auguri…) ha rovinato la resa dei conti in pista, la degna conclusione di un finale di stagione bellissimo, in cui Foggia aveva vinto tre delle ultime quattro gare.