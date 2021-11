L’ultimo valzer, a giochi fatti, conta più per l’orgoglio, forse per lanciarsi con la rincorsa al 2022. Dennis Foggia, assorbito e metabolizzato il triste finale di Portimao (chiuso dallo 'strike' di Dennis Binder) c'ha provato a prendersi l’ultima pole dell’anno. Ma c’ha pensato Pedro Acosta a giocargli un’altra beffa. Dopo il titolo, lo spagnolo non sembra appagato. O forse galvanizzato dal successo si è presentato a Valencia in forma smagliante. Al suo rivale diretto nel Mondiale ha rifilato oltre quattro decimi. Tanti, forse troppi sul “pistino” spagnolo. In prima fila, con il neo iridato, scatteranno però Tatsu Suzuki, rinato, almeno in qualifica, a Valencia, dopo una stagione poco esaltante. E poi Guevara, uno da tenere d’occhio nel 2022. Quindi Andrea Migno, quarto. Il romagnolo è a caccia di conferme dopo il podio in Portogallo. Dennis Foggia alla fine partirà settimo, ma in gara ci proverà a guastare l’ultima festa di Acosta. Lui come Romano Fenati, che con il circuito "Ricardo Tormo" non ha però un gran feeling. Domenica partirà dalla nona casella.