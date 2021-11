A Valencia occhi puntati su Rossi, che corre la sua ultima gara della carriera in MotoGP. Sorpresa dai piloti dell'Academy VR46, in pista con i caschi iconici di Vale. Il Dottore parte dalla decima posizione, alle sue spalle Morbidelli. Solo Ducati in prima fila: Martin-Bagnaia-Miller. Pol Espargarò unfit dopo la caduta di ieri: team Repsol Honda assente in griglia. La gara alle 14 live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e in streaming su NOW

L'ULTIMA GARA DI VALE: LO SPECIALE