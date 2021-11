Prima dell'inizio del GP Valencia, Salvatore Esposito è intervenuto in diretta con Guido Meda: "È stato emozionante vedere Rossi incontrare Ronaldo, è bello pensare che anche i nostri idoli come Valentino hanno a loro volta degli idoli". L'attore, che interpreta Genny Savastano, è tra i protagonisti della stagione finale di Gomorra, che sarà trasmessa dal 19 novembre su Sky e in streaming su NOW: "Ci saranno molti colpi di scena, è la stagione più emozionante di sempre, c’è tanta adrenalina e passione"