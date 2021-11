MotoGP: forfait di Pol Espargaró, out a Valencia

Dopo il problema agli occhi di Marquez, non prenderà parte al GP di Valencia nemmeno Pol Espargaró a causa della brutta caduta in curva 13 nelle Libere 3: il pilota spagnolo ha subito un colpo all'emitorace e al polso destro e in seguito a un ulteriore controllo medico è stata presa la decisione di evitare rischi e dedicarsi ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre. Honda, dunque, senza piloti in gara: non succedeva dal 1992

