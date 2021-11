SBK, si decide tutto in Indonesia: gli orari

Ultimo round della stagione: dal 19 al 21 novembre in pista per l'assegnazione del titolo. Razgatlioglu ha un vantaggio di 30 punti su Rea, ma tutto è ancora aperto. Il weekend è live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

È l'ultimo atto di una sfida che fino alla fine ci terrà col fiato sospeso. Il Mondiale Superbike torna in pista per il round conclusivo della stagione in Indonesia. Sull'Isola di Lombok, il Pertamina Mandalika International Street Circuit sarà il teatro del duello finale tra Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki). Il pilota turco ha un vantaggio di 30 punti in classifica sul nordirlandese, ma la partita è ancora aperta. Il weekend della SBK è come sempre in diretta sul canale 208 di Sky. Di seguito gli orari e il programma completo.