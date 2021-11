Un nubifragio a Mandalika costringe gli organizzatori a spostare a domani Gara 1 di Superbike, annullando la Superpole. Per Rea vuol dire dover rinunciare a 12 possibili punti e per Razgatlioglu un passo in più verso il titolo

Una decisione che avvicina Toprak Razgatlioglu al titolo: ha 30 punti di vantaggio con sole due gare da disputare e Jonathan Rea non può più contare sugli eventuali 12 punti che sarebbero andati al vincitore della Superpole . A Razgatlioglu basterebbe arrivare secondo alle spalle di Rea in Gara 1 per laurearsi campione del mondo con una gara di anticipo

Dopo quasi un’ora di attesa, non essendoci le condizioni per disputare la gara, la Dorna ha deciso di spostare il resto del programma del sabato a domenica: Gara 1 dunque rimandata a domani mattina (ore 4 italiane) , al posto della Superpole Race che viene cancellata. Resta invece all’orario stabilito Gara 2 (ore 8 italiane) .

Cosa cambia per la supersport

approfondimento

Supersport, 1^ vittoria per De Rosa, 3° Caricasulo

Non cambia nulla, visto che la pioggia non aveva fermato Gara 1 che è stata vinta dall'italiano De Rosa. Gara 2 è prevista per le 6.30 italiane di domenica. Ricapitolando, questo il nuovo programma di domenica per Superbike e Supersport: