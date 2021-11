Supersport, 1^ vittoria per De Rosa, 3° Caricasulo

Due italiani sul podio in Gara 1 di Supersport, con De Rosa che coglie il successo e Caricasulo sul gradino più basso. Secondo Aegerter che in classifica è primo con 401 punti davanti al sudafricano Odendaal (323) e allo spagnolo Gonzalez (286)

Raffaele De Rosa trionfa in una caotica Gara 1 di Supersport in Indonesia, centrando la prima vittoria nella categoria dopo una rincorsa durata ottantanove gare. Il pilota del team Orelac è stato il più bravo a gestire le mutevoli condizioni della pista, bagnata da uno scroscio di pioggia nei primi giri e poi asciugatasi rapidamente. Quando i tempi sono tornati ad abbassarsi, infatti, De Rosa ha preso margine sugli inseguitori insieme a Federico Caricasulo; quel gap gli ha permesso di difendersi dal rientro di Dominique Aegerter all’ultimo giro.

Lo svizzero, dopo essere partito dalla pole, ha subìto le fasi più concitate perdendo terreno. Una furiosa rimonta lo ha riportato su Caricasulo per la seconda posizione, mentre una volta giunto su De Rosa non è riuscito a sfilarlo. Aegerter chiude dunque davanti a Caricasulo, per l’occasione schierato dal team VFT Racing. Per Federico è il secondo podio stagionale dopo quello ottenuto a Portimao.

Jules Cluzel chiude quarto nonostante la partenza dalla tredicesima casella dello schieramento. Il francese ha preceduto Manuel Gonzalez e Steven Odendaal, con Can Oncu settimo. Randy Krummenacher non va oltre l’ottava posizione in una gara complicata, dopo aver dimostrato buon potenziale fin dalle prove libere. Hannes Soomer e Peter Sebestyen completano la top-10.