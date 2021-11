Quartararo-Razgatlioglu, la Yamaha fa doppietta

Dopo il trionfo di Quartararo in MotoGP, per Yamaha è arrivato anche il titolo in Superbike con Razgatlioglu. La casa dei tre diapason ha deciso di puntare su due piloti della next gen, una scommessa vincente: Toprak classe 1996 e Fabio classe 1999. Prima di loro, nessun turco e nessun francese era riuscito ad ottenere nelle rispettive classi un Mondiale

Non è passato un mese dalla vittoria in MotoGP, che la Yamaha fa doppietta in Indonesia conquistando il Mondiale Superbike, il secondo nella storia delle derivate di serie dopo quello conquistato nel 2009 con Ben Spies. Un 2021 da incorniciare: dopo il titolo vinto da Fabio Quartararo in MotoGP, è arrivato anche quello di Toprak Razgatlioglu, che ha interrotto il dominio assoluto di Jonathan Rea e della Kawasaki iniziato nel 2015. La casa dei tre diapason ha deciso di puntare su due piloti della next gen: Toprak classe 1996 e Fabio classe 1999. Ad accomunarli una Yamaha, la sete di vittorie e la conquista del titolo iridato. Prima di loro, nessun turco e nessun francese era riuscito ad ottenere nelle rispettive classi un titolo mondiale. Ma i due si sono ritrovati a condividere stagioni simili, tirate e sofferte, e seppur con la vittoria in tasca a poche gare dalla fine della stagione, non hanno mai smesso di lottare.