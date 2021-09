15/24 ©Ansa

PRAMAC DUCATI - Johann Zarco (confermato). Contratto prolungato fino al 2022 per il francese, 2 volte campione in Moto2. Zarco vanta già una solida esperienza in MotoGP avendo esordito con Yamaha nel 2017 per poi passare alla formazione ufficiale di KTM per una stagione e mezzo, affrontando anche alcuni Gran Premi in sella alla Honda. Dal 2020 con l'Esponsorama Racing, con cui ha firmato una straordinaria pole position al suo terzo Gran Premio con la Desmosedici a Brno per poi finire la gara sul podio. Con Pramac ha già conquistato 4 podi