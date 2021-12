Debuttante in MotoGP nel 2022 con il team Gresini, Fabio Di Giannantonio ha fatto visita a Trigoria per seguire da vicino l'allenamento della Roma, di cui è tifosissimo ("Giornata pazzesca"). Il pilota romano è carico: "Sarà una bella sfida, l'obiettivo è conquistare il titolo di rookie dell'anno. Vedremo come andrà gara dopo gara, possiamo fare bei risultati e crescendo giocarci qualcosa di importante"

