Il Team Gresini debutta in MotoGP: nel 2022 si avvererà il grande sogno di Fausto, i primi passi già nei due giorni di test di Jerez. A portare la Desmosedici GP21 nera in pista sono Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, di nuovo insieme dopo aver corso in coppia in Moto3 nel 2016

TEST JEREZ, DAY.-1 LIVE