Un hashtag dal grande significato: #preseason, pre-stagione. Solo Marc Marquez conosce lo stato della sua diplopia, la visione doppia di cui il pilota spagnolo soffre dallo scorso novembre dopo una caduta in allenamento. Da quando la Honda ha resto noto questo problema, Marquez si è trovato costretto a saltare le ultime due gare del mondiale sottoponendosi a una visita medica prima di Natale in cui sono stati riscontrati dei lievi progressi. Nessuna operazione quindi e solo terapia conservativa con la speranza di recuperare in tempo per l’inizio del mondiale. Negli ultimi giorni però, è filtrato un cauto ottimismo sul suo recupero e il post su instagram con hashtag annesso hanno confermato che la situazione è in miglioramento. Nei prossimi giorni Marquez si sottoporrà a un’ulteriore visita oculare che sarà decisiva per capire se Marquez sarà in pista per i primi test in Malesia fra un mese esatto. Non è dato sapere quali siano le chance di vederlo a Sepang, anche perché la diplopia è una patologia con un decorso imprevedibile sebbene i tempi non sono mai troppo brevi. Nell’incertezza però, gli scenari peggiori come la fine anticipata della carriera o l’operazione chirurgica sono svaniti e tanto basta a Marquez per continuare a lottare per tornare in moto il prima possibile.