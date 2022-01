Moto3, Ana Carrasco parteciperà al Mondiale 2022

La sorpresa di non trovarla nell’elenco dei piloti iscritti al Mondiale Supersport300 appena ufficializzato ha subito suscitato le voci: che fine avrebbe fatto Ana Carrasco? L’unica campionessa del mondo della storia, vincitrice nel 2018 del titolo nella categoria in cui ha corso fino all’ultima stagione, non poteva certo rimanere senza una sella per il 2022. E infatti per lei l’addio al paddock della Superbike non sarà un momento di rottura nel suo percorso di pilota, ma di crescita. Ana Carrasco tornerà infatti in Moto3 e sarà l’unica donna in pista tra le tre categorie del motomondiale. Il team pronto ad accoglierla è Boé, che la farà correre con una Ktm a partire già da subito, con un primo test a Jerez de la Frontera. Ana Carrasco è già stata in Moto3 tra il 2013 e il 2015, ottenendo come miglior risultato un ottavo posto a Valencia nella sua prima stagione completa. Adesso è già a Jerez per qualche giro in pista, come pubblicato sul suo profilo Instagram, ma il primo contatto con la sua nuova moto sarà nel weekend, presumibilmente sabato e domenica. A farne le spese sarà David Salvador, che in un primo momento era stato annunciato come pilota del team Boé con tanto di pubblicazione del suo nome nella entry list della Moto3 2022. Ma come si legge nella biografia del team su Instagram, adesso i piloti che correranno con la squadra saranno David Muñoz e “TBC”, la cui identità è proprio quella di Ana Carrasco. Nel frattempo, Boé ha deciso anche chi prenderà il posto di Muñoz nelle prime gare dell’anno, che il rookie non potrà affrontare in quanto ancora sotto il limite d’età previsto dal regolamento: sarà Gerard Riu, pilota spagnolo con tanti anni d’esperienza nel Cev, il Mondiale Junior.