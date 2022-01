Il vicecampione del mondo 2021, intervistato in esclusiva da Antonio Boselli, esalta la nuova Ducati: "Bellissima, ha alcuni dettagli che mi piacciono ancora più di quella dell'anno scorso. Ho una grandissima squadra e ho svolto un buon lavoro per ambire al massimo risultato". Manca la firma, ma il rinnovo è cosa certa: "Ci siamo scelti insieme. Se immagino un futuro in MotoGP lo immagino in Ducati"

