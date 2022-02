Alla vigilia dei primi test ufficiali, a Sepang Enea Bastianini svela i dettagli del nuovo casco: "Siamo partiti dalla bozza di Aldo Drudi, il suo disegno mi è piaciuto subito, non ho voluto cambiare nulla. C'è un personaggio che arriva dallo spazio, un mix tra bestia e alieno, che poi sono i soprannomi che mi hanno dato in questi anni". Il 5-6 febbraio i test di Sepang: su Skysport.it in diretta tempi, foto, video e news

MOTOGP, AL VIA I TEST