Sabato sorprendente per il rookie del team Aprilia Trackhouse, che ha chiuso le qualifiche al 5° posto e la Sprint in 4^ posizione. "Per me è un risultato completamente inaspettato - ha commentato su Sky - sia io che il team siamo super felici per la giornata. Ho cercato di migliorare in ogni sessione dai test e ora siamo qui". Brivio: "Ci aspettavamo un apprendistato più lungo, non ci sono parole per descrivere la nostra gioia"

La grande sorpresa del sabato thailandese della MotoGP è sicuramente Ai Ogura. Il campione del mondo in carica Moto2, uno dei 3 rookie in pista nel 2025, ha avuto un ottimo impatto in top-class in sella all'Aprilia del team Trackhouse. Per il giapponese 5° tempo nelle qualifiche, il miglior risultato per un esordiente dal 2019 (quando Quartararo ottenne la stessa posizione in Qatar). Un risultato estemporaneo? Vedendo la Sprint non si direbbe: il 24enne Ai ha continuato a stupire col 4° posto finale alle spalle dei fratelli Marquez e di Bagnaia. Pedro Acosta, uno che da rookie non è passato inosservato nel 2024, chiuse 8° nella sua prima baby race del sabato. Una grande prova, dunque, soprattutto se confrontata con quanto fatto dal compagno di squadra Raul Fernandez e dagli altri due rookie Aldeguer e Chantra: il primo (alla terza stagione con il team satellite Aprilia) ha chiuso 8° in qualifica e 11° in gara; lo spagnolo del team Gresini 15° in qualifica e 13° nella Sprint, mentre l'idolo locale del team LCR Honda 21° in qualifica e 19° nella gara corta.

Ogura alle spalle di Bagnaia nelle prime fasi della Sprint Race

Ogura: "Super felici per questo inizio" "Sono sopreso, per me è stato completamente inaspettato guidare in queste posizioni", ha commentato Ogura a Sky. "Sia io che il team siamo super felici per la giornata, è stato veramente bello guidare dietro Pecco perché ho potuto apprezzare la sua qualità". Poi ancora: "Non so come spiegarlo, magari non c'è un vero motivo per il quale sono riuscito a guidare così. Ho cercato di migliorare in ogni sessione già dai test e ora siamo qui. Chiudere la Sprint al 4° posto vuol dire che abbiamo fatto un gran lavoro questo inverno. Nella Sprint ho cercato di guidare pulito e imitare i grandi piloti: magari dall'esterno possono sembrare aggressivi ma in realtà sono molto puliti".

Il sorriso di Ogura durante l'intervista a Sky Sport