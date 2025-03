Vittoria di José Antonio Rueda, nella gara dei sopravvissuti. Ventisei partiti, 15 classificati, tutti gli altri fuori per cadute, errori e fatica in una giornata torrida (35 gradi di temperatura, 57 gradi di asfalto). Con lui sul podio non è salito nessun italiano, nonostante Bertelle e Nepa scattassero dalle prime due posizioni, ma c’è arrivato invece Alvaro Carpe, debuttante finito nell’orbita del Team Ktm Ajo dopo aver vinto mondiale junior e Red Bull Cup nello stesso anno. Terzo posto per Adrian Fernandez che ha riportato in alto i colori del team Leopard. Sulla gara degli italiani servirà una riflessione. Bertelle al comando nei primi giri è scivolato all’undicesimo posto e poi è risalito fino al quinto, ma staccato di dieci secondi dal vincitore. Nepa ha fatto l’inverso, scivolando indietro nei primi giri per poi recupearare fino alla zona podio. A due giri dalla bandiera scacchi era secondo (complice il contatto tra Piqueras e Kelso che gli ha aperto la strada), prima di ritrovarsi quarto (scelta strategica, a suo dire) alle spalle di Carpe e Piqueras che lo tallonavano. Ha provato a riprendersi il secondo posto, senza riuscirci. Rueda aveva già preso il largo, il gruppo si era sgranato, nei primi dieci si sono piazzati Foggia (6°), Rossi (8°) e Lunetta (10°) tra tutti quello che avrà più da recriminare. All’ottavo giro il pilota di Sic58 era persino andato al comando, indovinando una traiettoria interna, ma c’ha pensato Munoz a rovinargli la gara: lo spagnolo l’ha sbattuto fuori (in regime di bandiere gialle oltretutto) in staccata, mandando il romano nella ghiaia. Luca è rientrato, Munoz è stato penalizzato con un long lap penalty, che dovrà però scontare nella prossima gara: al tredicesimo passaggio ha pensato bene di scivolare.