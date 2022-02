Il 5 e il 6 febbraio scattano i primi test di MotoGP a Sepang, dove rivedremo in pista sulla Honda Marc Marquez: "C'era l'ipotesi che dopo l'operazione andata male non avrei potuto più correre in moto. Nel 2022 punto a vincere gare, fare podi e lottare per il Mondiale"

