MotoGP, per Aldeguer (Gresini) infortunio in allenamento: le news

MotoGp

Il 2026 di Fermin Aldeguer inizia con un infortunio che complica la preparazione del pilota Gresini alla prossima stagione: lo spagnolo si è procurato la frattura della diafisi del femore sinistro in un incidente in allenamento e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico nella giornata di venerdì 9 gennaio

Fermin Aldeguer sarà operato venerdì 9 gennaio a Barcellona dopo la frattura alla diafisi del femore sinistro rimediata in allenamento. Lo ha comunicato il team Gresini sui propri canali social. Non il miglior inizio di 2026 per il pilota spagnolo, che vede così complicarsi la preparazione a circa un mese dai test ufficiali di Sepang del 3-5 febbraio. Al momento non si conoscono i tempi di recupero. 

Il 2025 di Aldeguer

Il pilota classe 2005, uno dei migliori talenti della top class, ha chiuso all'ottavo posto in classifica la sua prima stagione da rookie in MotoGP, con 214 punti totali e la vittoria del Gran Premio d'Indonesia come momento più alto. Tra Sprint e gare lunghe è salito sul podio 6 volte. 

