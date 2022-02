Presentata la GSX-RR del 2022 di Mir e Rins: prima di tutto spicca un nuovo design, con riflessi neri che si aggiungono ai classici blu e argento. Aggiornato anche il logo: spicca una combinazione di stile retrò e moderno. Tutto questo è abbinato allo slogan per la stagione al via il 6 marzo (prima gara a Losail): #GearingUp. L'obiettivo di Suzuki è tornare a lottare per il titolo: vediamo come, con le immagini della nuova moto

FOTO. LA NUOVA YAMAHA UFFICIALE