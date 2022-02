Nel giorno della presentazione della nuova moto, Mir avverte la Suzuki: "Il mercato si muove velocemente e potrei decidere il mio futuro dopo questi test". Nell'ultimo periodo i colloqui del suo manager con Alberto Puig si sono fatti più fitti, un futuro in Honda al fianco di Marquez oggi puó essere più che realistico. Il compagno di squadra, Rins, spinge il team: "Pronti a realizzare grandi cose" SEPANG, AL VIA I PRIMI TEST UFFICIALI Condividi

"Il mercato si muove velocemente e potrei decidere il mio futuro dopo questi test". Si fa serio e ci guarda dritto negli occhi Joan Mir, ancora seduto sulla sua nuova Suzuki, nel momento della presentazione del Team 2022. Il "tempismo" dello spagnolo fa sgranare gli occhi agli addetti stampa ma rende ancora più attrattivo un mercato che non si allinea al calendario ed impone le sue logiche. Il fatto che al maiorchino, campione del mondo 2020, casa Suzuki stia stretta non è una novitá nel paddock. Per questa ragione nell'ultimo periodo i colloqui del suo manager Paco Sanchez con Alberto Puig si sono fatti più fitti ed un futuro in Honda al fianco di Marquez oggi puó essere più che realistico. Meno possibile appare il fatto che Mir sfrutti il momento per "stressare" le trattative anche con il suo attuale Team.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Suzuki, la livrea della GSX-RR 2022 di Mir e Rins Presentata la GSX-RR del 2022 di Mir e Rins: prima di tutto spicca un nuovo design, con riflessi neri che si aggiungono ai classici blu e argento. Aggiornato anche il logo: spicca una combinazione di stile retrò e moderno. Tutto questo è abbinato allo slogan per la stagione al via il 6 marzo (prima gara a Losail): #GearingUp. L'obiettivo di Suzuki è tornare a lottare per il titolo: vediamo come, con le immagini della nuova moto FOTO. LA NUOVA YAMAHA UFFICIALE

Unveiling Suzuki all'attacco: presentata la nuova moto La Suzuki è alle prese anche con la situazione Team manager, che da ormai più di un anno dovrebbe raccogliere l'eredità di Davide Brivio. Durante la presentazione sul tema è calato una sorta di silenzio stampa. I rumors ci dicono che in Qatar in quel ruolo ci sará finalmente una figura e sarà un europeo. Un giallo giapponese che fa sorridere i più, visto che il tempo ha dimostrato che in quel ruolo serve da tempo una persona esperta che parli con i piloti e gestisca e coordini il flusso del lavoro tra il Giappone e l’Europa.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MotoGp Calendario 2022, al debutto Indonesia e Finlandia Il primo Gran Premio della nuova stagione si terrà a Losail il 6 marzo, l'ultimo il 6 novembre a Valencia. Indonesia e Finlandia, novità del 2022, portano il numero delle gare a 21: sarà la stagione più lunga di sempre, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP. Da segnare in rosso le date del Mugello (29 maggio) e di Misano (4 settembre) MOTOGP, TUTTI I PILOTI DEL 2022 6 marzo - Losail (Qatar). Questa sarà l'unica gara in notturna con le luci artificiali GP INDONESIA (Mandalika) - 20 MARZO GP ARGENTINA (Termas de Rio Hondo) - 3 APRILE

"Il terzo posto non mi basta" I rivali Yamaha, svelata la M1 di Quartararo e Morbidelli Mir chiarisce l'obiettivo per il 2022: "Sono stato felice di finire 3° in Campionato l'anno scorso, ma voglio di più per la nuova stagione. Mi sento in forma, sono pronto ad andare all'attacco. I test alla fine dell'anno scorso hanno evidenziato un miglioramento delle prestazioni, ora è il momento di accumulare giri in vista della prima gara del 6 marzo".