Il team Gresini Racing, al debutto in MotoGP nel 2022 con Ducati, ha dato il via alle presentazioni. Quella della Ducati ufficiale slitta al 7 febbraio a causa della positività al Covid di Jack Miller. Questo il calendario con le date di tutte le presentazioni già confermate ufficialmente

La nuova stagione del Motomondiale (che potrete seguire interamente live su Sky) scatterà il 6 marzo con la gara in notturna di Losail (Qatar), anticipata dai test di Sepang (Malesia) del 5-6 febbraio. Ora le presentazioni, tutte da seguire in diretta su Skysport.it: il team Gresini Racing è stato il primo a rispondere all'appello svelando tutti i dettagli delle Ducati di Bastianini e Di Giannantonio, ecco tutte le prossime date che dovete segnarvi in agenda.