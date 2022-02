MotoGp

Grazie allo 'scongelamento' dello sviluppo per il Mondiale 2022, i team hanno portato tante novità in pista, che riguardano soprattutto l'aerodinamica. Nella prima giornata di test a Sepang abbiamo assistito a diverse prove comparative con le nuove ali per Honda, KTM, Yamaha e Suzuki. I piloti ufficiali Ducati sono alle prese con qualche problema di adattamento alla nuova GP22. In classifica dominano le due Aprilia: 1° Aleix Espargaró, 2° Vinales TEST SEPANG: TEMPI E RISULTATI