Supersport, Manzi torna al successo dopo 6 gare

Trionfo italiano Cremona anche nelle classi Supersport e WorldWCR, con Stefano Manzi e Roberta Ponziani a far gioire il pubblico di casa. Nella middle class, il pilota di Yamaha Ten Kate ha combattuto per tutta Gara 1 con Tom, Valentin Debise e Jaume Masià, che alternativamente lo hanno attaccato. Il leader del campionato ha sempre risposto e ha conquistato la seconda vittoria in stagione, nonché la seconda sul Cremona Circuit. Sia Booth-Amos che Debise sono stati autori di piccole rimonte fino alle posizioni del podio, in quest'ordine, mentre Masià si è dovuto accontentare del quarto posto dopo aver comandato nelle prime fasi. Più staccato rispetto ai primi quattro, Lucas Mahias ha preceduto Xavi Cardelus e Bo Bendsneyder, che scende a 30 punti di distacco da Manzi in classifica e vede avvicinarsi Booth-Amos a meno sedici. Ottavo Filippo Farioli davanti ad Aldi Satya Mahendra, mentre il suo compagno di squadra Can Oncu è scivolato alla curva due. Chiude la top ten Marcel Schroetter; undicesimo Nicolò Antonelli, quattordicesimo Federico Caricasulo dopo un dritto alla curva unidici.