Nicolò Bulega ha conquistato la pole del Gran Premio d'Italia in corso al Cremona Circuit: il pilota italiano di Aruba.it Racing Ducati ha girato in 1’27.866. Alle sue spalle Sam Lowes, poi il campione in carica Toprak Razgatlioglu. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: gara 1 e 2 sabato e domenica alle 14, Superpole race alle 11 di domenica

Nicolò Bulega si conferma il più veloce nella mattinata di sabato: la Superpole premia il pilota reggiano di Aruba.it Racing Ducati, che dunque partirà davanti a tutti in Gara-1, in programma alle ore 14. Il leader del Mondiale ha girato in 1: 27.866. Alle sue spalle la sorpresa Sam Lowes, poi il campione in carica Toprak Razgatlioglu. Alvaro Bautista con l'altra Ducati Aruba.it Racing apre la seconda fila con il quarto tempo, accanto a lui Xavi Vierge con la Honda CBR1000 RR-R e Andrea Iannone (Ducati Team Pata GoEleven). Terza fila con Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Iker Lecuona (Honda ufficiale).