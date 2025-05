Il polota della Ducati e leader del campionato vince la prima prova del weekend in Italia, mentre il turco chiude secondo. Terzo posto per Bautista, Iannone lotta ma resta fuori dal podio. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: domenica Superpole Race alle 11 e Gara-2 alle 14 GUIDA TV

Al Cremona Circuit Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) vince Gara 1 della Superbike precedendo Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati). Per il leader del Mondiale, scattato dalla pole, si tratta del quinto successo del 2025. Il turco Toprak, scattato dalla terza casella, si porta è subito alle spalle di Bulega per poi passarlo in curva 13. Gran duello tra i due ma alla bandiera a scacchi èm l'italiano a fare festa. A oltre 23 secondi da Bulega, il quarto posto è andato ad Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) che ha preceduto Xavi Vierge (Honda HRC) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Iker Lecuona è invece caduto al 15° giro (curva 3). Vierge eguaglia il suo miglior risultato del 2025 mentre quella di Gardner è la miglior Yamaha al traguardo.