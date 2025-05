Doppietta a Cremona per Manzi che resiste a Booth-Amos, primo podio in Supersport per Masià. Nel WorldWCR Herrera torna al successo, Ponziani seconda

Stefano Manzi è il re di Cremona per quanto riguarda la classe Supersport, nella quale ha conquistato il successo anche in Gara-2. Una doppietta molto significativa per il pilota di Yamaha Ten Kate che, come in Gara-1, ha avuto la meglio su una concorrenza agguerrita grazie a delle manovre aggressive e precise. Jaume Masià ha comandato le operazioni per buona parte della corsa, salvo poi perdere il primo posto sotto gli attacchi dell’italiano e soccombendo anche a Tom Booth-Amos. Manzi allunga nettamente in classifica, salendo a quarantaquattro punti di vantaggio su Bo Bendsneyder.