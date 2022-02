Domizia, la Ducati, la sorella: il mondo di Pecco

Dopo aver chiuso il Mondiale 2021 al 2° posto, Bagnaia è apparentemente maturo per puntare senza pressioni ulteriori al titolo. Pecco è un ragazzo intelligente, che si fa aiutare dalla squadra, ma anche dalla sorella e dalla fidanzata Domizia. Ha trovato il suo equilibrio, questa è la cosa più importante per un pilota. Alle 16 la presentazione del team ufficiale Ducati in LIVE streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it

Secondo nello scorso Mondiale a 26 punti dal campione Quartararo, 4 vittorie, molti podi e pole fantastiche: Bagnaia nel 2021 è stato, soprattutto nella seconda metà di stagione, il migliore in pista. Ha capito come guidare la Ducati, probabilmente la miglior moto di tutte, in modo più continuo e veloce di tutti gli altri ducatisti. Ora sembra essere un pilota in grado di sfidare davvero la Yamaha di Quartararo, i suoi compagni di marca, Marquez, i piloti Honda e le eventuali sorprese che dovessero arrivare da KTM, Suzuki (Mir) e -chissà - Aprilia.