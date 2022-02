Lunedì 7 febbraio il giovane pilota ceco è morto in ospedale in seguito alle ferite subite alla testa durante un allenamento in Slovacchia. Aveva 16 anni. In carriera aveva già vinto la Northern Talent Cup nel 2021, era pronto a partecipare alla Red Bull MotoGP Rookies Cup in questa stagione

Jakub Gurecky, promettente pilota proveniente dalla Repubblica Ceca, è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa mentre si stava allenando in Slovacchia. Aveva 16 anni. Gurecky ha vinto la Northern Talent Cup nel 2021 dopo un'impressionante stagione e avrebbe partecipato alla Red Bull MotoGP Rookies Cup nel 2022. "Purtroppo - scrive il sito ufficiale della MotoGP - il 7 febbraio Jakub ci ha lasciati in seguito a un incidente avvenuto in allenamento. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici, alla squadra e a tutte le persone care a Gurecky in questo momento così difficile".