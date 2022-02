"Dulcis in fundo", direbbero i latini. I fan di Valentino Rossi, che seguono con attenzione il nuovo team che porta il suo nome (Mooney VR46), dovranno attendere la fine di febbraio per vedere le livree delle Ducati affidate a Luca Marini e Marco Bezzecchi. Per la precisione, la squadra che porta il nome di Valentino ha programmato l’unveiling per giovedì 24 febbraio alle 12. In ordine cronologico, è l’ultima delle squadre della MotoGP a svelare il design delle proprie moto. La settimana successiva scatta il Mondiale 2022, con il primo GP stagionale in Qatar. Per il team Mooney VR46 sarà il debutto in top class. Il 24 febbraio saranno svelate anche le livree delle Kalex di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli per la Moto2. Come spiega il comunicato della squadra "Sarà una giornata di passione motoristica ricca di sorprese a cui parteciperà anche tutto il management del Team e di Mooney". Sarà possibile seguire l’evento in live streaming su skysport.it.