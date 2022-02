3/13

Marc Marquez non si è certo nascosto: "Il mio obiettivo è di lottare per il Mondiale. I medici si sono sorpresi dal vedermi già in pista nei test dopo i problemi di diplopia perché la mia situazione era critica, ma ho lavorato duramente per esserci. Correre per il decimo anno in MotoGP con la Honda è un traguardo speciale"

Marquez: "Pronto a lottare per il Mondiale"