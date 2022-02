Il ritorno di Suppo: sarà Team Manager Suzuki

La Suzuki traccia il suo futuro e colma il vuoto lasciato da Davide Brivio. La MotoGP ritrova altresì un manager d’alto profilo capace di gestire dinamiche e rapporti anche delicati. Livio Suppo e la Suzuki hanno raggiunto un accordo su base pluriennale ed iniziano da subito il proprio cammino assieme proprio alla vigilia dell’inizio del Mondiale. Suppo che ricoprirà il ruolo del Team Manager (l’ufficialitá è prevista nelle prossime ore) ha un background utile alla Casa di Hamamatsu tenuto conto della sua esperienza in Benetton MotorBike prima, e poi in Ducati ed in Honda. Il palmares ci dice che ha "vinto" 6 mondiali piloti (2 con Stoner e 4 con Marc Marquez) e che sa come ci si muove sul mercato piloti oltre che saper gestire i rapporti con le Case Giapponesi. La Suzuki, dopo l’anno di assenza di Davide Brivio (che ha rassegnato le dimissioni un anno fa per passare in F1 con l’Alpine) ha scelto una figura di riferimento che possa contemplare queste capacità. Il neo Team Manager è noto anche per avere, oltre che competenza, una spiccata personalità dentro e fuori dal paddock. Il Project Leader della Suzuki Shinichi Sahara avrá valutato anche questo aspetto utile alla realtà giapponese soprattutto in questo momento storico.