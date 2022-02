Il 24 febbraio sarà il giorno del team Mooney VR46: verranno svelate le Ducati della coppia di MotoGP Bezzecchi-Marini e le Kalex di quella di Moto2, Antonelli-Vietti. Potrete seguire la presentazione della squadra (al debutto in top-class) in LIVE streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it

Mancava solo il team che porta il nome di Valentino Rossi, all'appello: domani con il Mooney VR46 si chiude il calendario delle presentazioni delle squadre di MotoGP impegnate nella nuova stagione al via il 6 marzo in Qatar. Potrete scoprire tutti i dettagli delle Ducati di Luca Marini e Marco Bezzecchi a partire dalle 12 in LIVE streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Skysport.it. La squadra, al debutto in top-class, svelerà anche le Kalex con cui scenderà in pista in Moto2, affidate a Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.