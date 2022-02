Squadra Corse SIC58 ha tolto i veli alle moto con cui scenderà in pista nella nuova stagione (prima gara del Motomondiale a Losail, in Qatar): Fellon e Rossi impegnati nel Mondiale di Moto3, Zannoni in MotoE. Nel Mondiale Junior Moto3 il giovane pilota australiano Harrison Voight

LA PRESENTAZIONE