Presentato a Misano il team di Paolo Simoncelli pronto ad affrontare la stagione 2022 con tante novità e l'obiettivo di stupire

Il Team Sic58 Squadra Corse è amatissimo, e porta con sé una carica emotiva unica nel motomondiale. Emozioni sono quelle che vuole vivere ancora nella stagione che sta per partire, e per farlo, nella rivoluzione i cui volti sono due piloti nuovi su tre tra Moto3 e MotoE, sono state fatte delle scelte precise da Paolo Simoncelli e Marco Grana, più che un capotecnico. Riccardo Rossi e Kevin Zannoni sono piloti legati alla squadra, e in particolare per Rossi è uno stimolo incredibile tornare lì dove tutto era cominciato.

Rossi, segnali positivi dai test Il pilota genovese, che nello scorso Mondiale ha centrato il primo podio della carriera, vuole fare un ulteriore salto in avanti, ed è fiducioso dopo i test in cui si è stabilmente trovato a ridosso delle primissime posizioni. È motivato non solo dalla sfida tecnica di lasciare la Ktm per la Honda, ma anche da quella del cuore di ritrovare la squadra con la quale ha mosso i primi passi nel motociclismo e ora spera di fare l’ultima evoluzione per diventare un top rider della Moto3.

La carica di Zannoni Zannoni, invece, vivrà come tutti i ragazzi entrati dopo il primo anno assoluto di gare il solito svantaggio della MotoE, categoria complicata in cui l'esperienza conta più che altrove visto che si gira veramente poco. Ma non è spaventato dall'idea, anzi, cercherà di mettere in pratica quanto imparato da debuttante per togliersi la soddisfazione di fare degli ottimi risultati in attesa del cambiamento totale che sarà introdotto dall'ingresso di Ducati come moto unica dal 2023.