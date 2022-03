Accordo raggiunto: Dorna conferma che almeno fino al 2024 Michelin continuerà a essere il fornitore unico di pneumatici nel Mondiale di MotoE, si prolunga un'intesa che dura ormai dal 2019. L'impegno di Michelin in MotoE va nel segno della sostenibilità, con l'utilizzo di materiali riciclati e di origine biologica. I pneumatici anteriori sono composti per il 33% da risorse sostenibili e i posteriori per un 40%, tra cui bucce di limone e arancia, resina di pino, olio di girasole e pneumatici consumati da auto e camion e rottami di ferro. Marc Saurina (Senior Director di Partnership Commerciali di Dorna Sports): "Michelin rappresenta una pietra miliare della MotoE, il suo impegno in termini di aumento della sostenibilità è vitale. Le gare rappresentano uno dei migliori laboratori per sviluppare nuove tecnologie e soluzioni. Siamo orgogliosi si aver raggiunto questo rinnovo".