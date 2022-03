4/7

La vera obsesion di Fabio Quartararo, il campione del mondo MotoGP in carica, rimane la velocità di punta. In Qatar ha provato a trovarla in tutti i modi. Ecco, magari il monopattino non era la soluzione migliore per battere la Ducati di Zarco sul dritto del Qatar in volata. Per scaricare la frustrazione, il Diablo è volato a Dubai, e ha preso l’auto più veloce del mondo. La Bugatti Chiron. Almeno sulle quattro ruote adesso è imbattibile