Moto3, prima pole per Tatay. 5° Migno, 6° Foggia

Lo spagnolo Tatay è il più veloce nelle qualifiche in 1:41.232, è la sua prima pole in Moto3. Alle sue spalle il brasiliano Moreira e l'indonesiano Aji, entrambi per la prima volta in prima fila. Il miglior italiano è Andrea Migno (5°) seguito da Dennis Foggia (6°). La gara della Moto3 domenica 20 marzo alle 5 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Alle 6:20 la gara della Moto2, gran finale alle 8 con la MotoGP

Carlos Tatay , è sua la prima pole position sul circuito di Mandalika. Terza stagione in Moto3 (al netto delle tre gare nel 2019), 19 anni di Valencia, fin qui non era mai partito dalla prima casella dello schieramento. Prima fila a sorpresa : al secondo posto il debuttante Diogo Moreira , diciassettenne brasiliano, al terzo Mario Aji , rookie indonesiano di diciott’anni. Gli attesi protagonisti sono rimasti a bocca asciutta. Dennis Foggia puntava alla pole, ma si è accontentato della seconda fila, con il sesto tempo. Eppure era contento a fine qualifica. Il romano è scivolato a metà turno , è ripartito a fatica spingendo la moto da solo, non è nemmeno passato dai box, ha tirato dritto, senza scie. Alla fine sorrideva il pilota del Team Leopard. " La mia Honda non voleva saperne di riavviarsi . L’ho spinta nella corsia di servizio per farla ripartire. Pensavo di rientrare a cambiare almeno la gomma posteriore, ma a quattro minuti dal termine ho preferito tirare dritto. La seconda fila non è male".

La griglia di partenza della Moto3 in Indonesia

La gara della Moto3 domenica alle 5 su Sky

Dennis Foggia (6° in griglia) partirà di fianco ad Andrea Migno, quinto e velocissimo in tutti i turni, persino al mattino con il fondo bagnato. Nel giro buono che poteva portarlo in prima fila si è trovato a ridosso di Artigas, che ha sbandato. Per la gara il leader del Mondiale sembra comunque messo bene; la sua esperienza verrà fuori nei confronti dei debuttanti che gli scattano davanti. Il pericolo, semmai, può venirgli da chi gli scatta dietro. Garcia e Guevara, per esempio, rispettivamente settimo e ottavo in griglia, Dennis Oncu, Sasaki e Masia, subito dopo. Un po’ di disappunto per gli altri italiani: Alberto Surra, dodicesimo, è il primo dei rookie di casa nostra. Il piemontese ha stupito per la sua abilità sul bagnato. Tredicesimo Elia Bartolini, Riccardo Rossi ha compromesso la sua qualifica con una brutta caduta che l’ha lascito per qualche secondo tramortito a bordo pista. Dopo un veloce passaggio al centro medico è risalito in sella altrettanto velocemente per giocarsi tutto negli ultimi minuti. Partirà quindicesimo in compagnia di Matteo Bertelle, diciassettesimo.