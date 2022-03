La pioggia non è una novità in Indonesia. L’anno scorso le gare inaugurali di Mandalika per il Mondiale Superbike furono tormentate dalla pioggia. Al sabato non fu possibile correre, venne cancellata la Superpole Race (la gara breve di 10 giri che si tiene la domenica mattina) ed entrambe le gare furono disputate alla domenica. I problemi non finirono perché la partenza di gara 1 fu ritardata ed anche in gara 2 ci furono diversi posticipi a causa di un acquazzone a sette minuti dal via. Si partì con un ora e quaranta minuti di ritardo rispetto alla partenza prevista e la gara fu ridotta da 20 a 12 giri.