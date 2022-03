Preparatevi a una giornata super, a una... domenica bestiale di Motorsport con Sky ! Dalle prime ore dal mattino al pomeriggio del 20 marzo, prima appuntamento con la MotoGP in Indonesia e poi con la Formula 1 in Bahrain. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport F1 (canale 207). Senza dimenticare la IndyCar in Texas che scatterà subito dopo la F1.

Alle 8 il via della MotoGP: Quartarao dalla pole

Il campione del mondo uscente, Fabio Quartararo, solo 9° in Qatar, ha alzato la voce nelle qualifiche di Mandalika: "Non ho mai mollato. E ora voglio vincere" ha dichiarato il Diablo dopo aver festeggiato la sua 16^ pole in MotoGP. Ora arriva l'esame principale della settimana: la gara. Domenica si corre alle 8, potete seguire lo spettacolo del GP d'Indonesia su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alla partenza il francese dovrà liberarsi dall'attacco delle Ducati: ce ne sono quattro nelle prime due file. In seconda e terza posizione le Pramac di Martín e Zarco, quinto Bastianini (Team Gresini) davanti a Bagnaia (Ducati ufficiale). Punta alla super rimonta Marc Marquez (caduto due volte in qualifica), 14° in griglia seguito da Morbidelli. Attese alte temperature a Mandalika, per questo motivo Michelin ha deciso di modificare la carcassa rispetto ai test di metà febbraio: attenzione, perché proprio le gomme potrebbero essere un elemento decisivo. Con l’augurio che non sia una giornata ‘di fuoco’ come il sabato di Rins, che ha visto la sua Suzuki andare letteralmente a fuoco…