RW Racing non avrà Barry Baltus in griglia nel GP d'Argentina in programma il 3 aprile: "Il recupero sta proseguendo bene, ma non sono ancora al 100%. Sto lavorando duramente per essere al via il 10 aprile ad Austin", scrive sui social il pilota belga, che in qualifica a Mandalika si è procurato la frattura del polso destro

LO SPECIALE MOTOGP