Il mondiale Superbike 2022 prende finalmente il via dal Motorland di Aragon . Su un tracciato amico, Jonathan Rea non ha temporeggiato e si è portato immediatamente davanti a tutti siglando il miglior tempo di giornata in 1’49”301. Il dato impressionante è che l’ex-campione del mondo ha segnato il crono al suo primo giro, nei primissimi minuti della FP1. Solo Toprak Razgatlioglu è stato capace di raggiungerlo sotto il muro di 1’50” nella prima sessione, ma nelle battute finali.

Bautista 2°, Rinaldi c'è



Grazie al primato nella FP2 Alvaro Bautista si è preso la seconda posizione nel combinato dei due turni, precedendo proprio il turco di casa Yamaha. Alle loro spalle ecco Garrett Gerloff, a conferma dei valori in campo visti nei vari test svolti in preseason. Quinta piazza per Michael Ruben Rinaldi su Ducati, primo tra i piloti italiani in gara, seguito a breve distanza da Alex Lowes. Loris Baz continua a fare bene a bordo della BMW del team Bonovo Action: il francese è settimo davanti ad Andrea Locatelli, alle prese con qualche tribolazione di setup.